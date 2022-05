SPÖ blies in St. Veit zum "Weckruf"

Werbung

Zur Freude der zahlreichen Aktivisten und Besucher konnten nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause die Feiern zum 1. Mai im Bezirk Lilienfeld wieder im üblichen festlichen Rahmen stattfinden.

Bereits am Vorabend fand in Hainfeld das „Maifest“ am Liasenböndl statt. Zum „Weckruf“ blies man am nächsten Morgen in St. Veit: Bereits um 6 Uhr versammelten sich die Genossen bei der Wohnhausanlage am Teich. Über mehrere Stationen (Altes Pub Highlander in Wiesenfeld, Kindergarten St. Veit, Rainfelder Bahnstraße), an denen die Gruppe weiter anwuchs, marschierten die Teilnehmer bis ins Ortszentrum von Rainfeld.

„Viele Themen haben in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Maiaufmärsche nichts an ihrer Aktualität verloren – sie präsentieren sich nur in neuem Gewand“, zeigt SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Fischer die Wichtigkeit der Veranstaltungen auf. So seien es nach wie vor Themen, wie stark steigende Kosten für Lebensmittel, Energie und Mieten oder Pflege und Gesundheit, die die Menschen bewegen und nach Lösungen verlangen.

Fischers Appell im Zuge der Mai-Feiern der SPÖ: „Gerade die, die sich in den Dienst der Menschen stellen, werden oft mit niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen abgespeist. Es braucht endlich mehr Personal und höhere Löhne, um dem immer dramatischer werdenden Pflegenotstand entgegenzuwirken.“

