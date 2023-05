Sven Hergovich machte in Traisen Halt

Zur Zeit tourt der designierte Vorsitzende der SPÖ NÖ, Sven Hergovich, durch Niederösterreich. Auch im Volksheim Traisen machte er Halt. Rund 100 Mitglieder, Funktionärinnen und Funktionäre fanden sich ein, um sich auszutauschen. Themen waren etwa die personelle Neuaufstellung der SPÖ NÖ und die schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich bzw. die gescheiterten Verhandlungen mit der VPNÖ. „Ich gebe allen Lilienfelderinnen und Lilienfeldern das Versprechen, dass die SPÖ NÖ ihr '5 plus 1'-Paket umsetzen wird“, betonte Hergovich. Informationen zu diesen Vorhaben finden Sie in diesem Artikel.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Bundesrat Christian Fischer ergänzte: „Die FPÖ ist im Liegen umgefallen und hat ihre Überzeugung, Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu machen, über Bord geworfen.“ Er sei überzeugt, die ÖVP habe bereits im Herbst mit der FPÖ im Geheimen verhandelt. Sven Hergovich habe in den Verhandlungen Haltung gezeigt, dies sei ihm als Sozialdemokrat wichtig.

Die beiden roten Spitzen im Land und Bezirk betonen, sich in den kommenden fünf Jahren und darüber hinaus für die SPÖ-Vorhaben einzusetzen. Es sei ihnen von Beginn an darum gegangen, Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und damit für die Lilienfelderinnen und Lilienfelder zu erreichen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.