Kicken, Feiern und Beachvolleyball in Kaumberg

Ein sportliches Programm hatte die Union Kaumberg für das alljährliche Fest zusammengestellt. Den Auftakt am Freitag bildete ein Knirpse-Fußballturnier, später startete die „Night-Session“ mit einem Beachvolleyball-Turnier. Die zwölf Mannschaften konnten bei wunderbarem Wetter bis in den späten Abend um den Sieg kämpfen. Am Samstag lief wieder das Grätzel-Turnier. Dies lockte 13 Mannschaten aus Kaumberg, der Nachbarschaft und von weiter her an. Sonntags nach der Feldmesse startete der Frühschoppen und dann konnte im Rahmen des Ferienspiels der Ninja-Warrior-Parcours bestritten werden.