Lampel als Obmann der Kaumberger Sportunion bestätigt

Fast auf den Tag genau 45 Jahre nach der Gründung der Kaumberger Sportunion fand die diesjährige Generalversammlung der Union samt Neuwahlen statt. Dabei wurde Obmann Martin Lampel in seiner Funktion bestätigt. Zur Obmann-Stellvertreterin wurde Regina Zöchner neu gewählt. „Ich freue mich natürlich, dass ich mein Amt weiter ausüben darf“, berichtet Lampel. Auf die Frage hin, was ihm in seiner bereits vierten Amtszeit besonders am Herzen liege, antwortete der Obmann: „Vor allem die Jugendarbeit. Man sieht es in jeder Sportart, dass das Um und Auf der Nachwuchs ist. Den wollen wir fördern.“

Im Rahmen der Versammlung gab es auch einige Ehrungen. Gleich vier Mitglieder der Sportunion wurden für die langjährige Arbeit im Vorstand mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Der Vize-Präsident der Sportunion Niederösterreich, Gerhard Glinz, überreichte das Ehrenzeichen an Bürgermeister Michael Wurmetzberger, Obmann Martin Lampel, Aerobic- und Rückentraininings-Spartenleiterin geschäftsführende Gemeinderätin Marina Sörös und Christoph Steiner aus dem Kaumberger Skiteam. Weiters wurde auch Alfred Petzl in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. Petzl war für die Pistenraupe bei den Kaumberger Skiliften verantwortlich. Ihm zu Ehren wurde das Fahrzeug nun Alfred getauft und Petzl selbst wurde das Amt des Ehrenvorstandmitgliedes der Sportunion Kaumberg verliehen.

Judokurs für den Kaumberger Nachwuchs

Ab September wird es für interessierte Kinder ab sechs Jahren außerdem in Kaumberg auch wieder ein Judotraining geben. Adrian Chirita wird hier den Kurs leiten. „Judo war eigentlich immer ein fester Bestandteil seit der Gründung und wir sind froh, dass wir hier nun wieder einen Kurs anbieten können“, erklärt Obmann Lampel dazu. Neben dem Judokurs gab es heuer auch bereits das Comeback des Kaumberger Bergzeitfahrens. Hier sei man von den Athleten für die vorbildhafte Organisation gelobt worden.