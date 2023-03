Zumba in Kaumberg

Die Sportunion Kaumberg setzt auf ein neues Bewegungsangebot - Zumba. Kursleiterin ist Veronika Wimmer. „Zumba mit Veronika“ nennt sich der Kurs und soll sowohl Jung und Alt mit rhythmischen Bewegungen fit machen.

Zumba ist ein Tanz und Fitness-Workout zu lateinamerikanischer und internationaler Musik. Zur ersten Einheit kamen bereits zwölf Kaumbergerinnen. „Der Kurs war sehr gut besucht. Ich habe eigentlich gedacht, dass zwischen acht und zehn Personen kommen werden. Es hat mich sehr gefreut, dass wirklich so viele dabei waren“, jubelt Veronika Wimmer. Die Neo-Kaumbergerin ist Anfang letzten Jahres in die Gemeinde gezogen und hat sich schon bald mit der Sportunion in Kontakt gesetzt, um den Zumbakurs anzubieten. „Ich habe Zumba bereits früher sehr gerne gemacht. Letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, die Ausbildung zum Zumba-Instructor zu machen“, berichtet Wimmer. „Nach der Ausbildung habe ich mich jetzt Schritt für Schritt für den Kurs vorbereitet", so Wimmer weiter. Zumba ist für sie dabei kein reiner Damensport, sondern geeignet für jeden, der sich gerne bewegt. „Zumba ist definitiv auch etwas für Männer. Ich würde mich sehr freuen, wenn hier auch ein paar zum Kurs kämen“, hofft die Instruktorin. „Einfach vorbeikommen, mitmachen und Spaß haben“ lautet ihr Motto.

Die Einheiten finden jeden Freitag um 18 Uhr in der Kaumberger Mehrzweckhalle statt. Der Unkostenbeitrag für einen Zehnerblock beträgt dabei für Unionsmitglieder 60 Euro, für Nicht-Unions-Mitglieder 80 Euro. Wer den Kurs nur einmalig belegen möchte, kann dies auch jederzeit und unkompliziert mit einer Einzelstunde machen. Kostenpunkt: 10 Euro.

