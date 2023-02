40-minütige Straßensperre: Elf Fahrzeuge steckten fest

Das Verkehrschaos am Gscheid hält an. Kaum von einem Einsatz eingerückt, musste die Feuerwehr St. Aegyd-Markt am späten Freitagnachmittag wieder hinauf auf die Passhöhe.

Ein Sattelschlepper mit 40 Tonnen Gesamtgewicht war hängengeblieben und blockierte die B 21. Eine rund 40-minütige Sperre der Straße durch die Polizei war von Nöten. Während sich ein Teil der FF-Mannschaft um den Lkw kümmerte, wurde per Funk ein zweiter Trupp angefordert, um die mittlerweile acht fest sitzenden Autos und zwei Kleintransporter abzuschleppen. Aufgrund der Sperre konnte auch das Räumfahrzeug der Straßenmeisterei nicht weiter.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.