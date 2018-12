Nach positiver Prüfung durch die Abteilung Kindergärten des Landes NÖ über die Notwendigkeit einer dritten Kindergartengruppe, verbunden mit der Zusicherung eine Pädagogin seitens des Landes zu stellen, ging man im Frühjahr in die Planungsphase. Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss unter dem damaligen Bürgermeister Rudolf Pfeffer begannen folglich die Umbauarbeiten.

Mit großem Interesse wohnten auch geschäftsführender Gemeinderat Christian Pomberger, Bürgermeister Karl Oysmüller, geschäftsführender Gemeinderat Manfred Meissinger, Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller, Kindergarteninspektorin Veronika Stamminger und Bundesrat Karl Bader (v. l.) der Eröffnung der dritten Kindergartengruppe bei. | NOEN

Vergangene Woche wurde nun im Beisein vieler Eltern und Ehrengäste in den Räumlichkeiten der Neuen Mittelschule die provisorische dritte Kindergartengruppe des Landeskindergartens St. Aegyd eröffnet. „Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 50.000 Euro, wovon 11.000 Euro in Einrichtungsgegenstände und Spielzeug investiert wurden. Ich bin überzeugt, dass diese Investition unglaublich wichtig ist. Eine funktionierende Kinderbetreuung ist ein ganz entscheidender Punkt, um der fortschreitenden Landflucht möglichst entgegenzuwirken“, sagte Bürgermeister Karl Oysmüller in seiner Eröffnungsrede.

Obwohl es sich nur um ein Provisorium für drei Jahre handelt, gehe er davon aus, dass diese Räumlichkeiten in Zukunft in irgendeiner Form auch weiter zur Kinderbetreuung genützt werden. „Sei es als Krabbelstube, als Ergänzung zur Nachmittagsbetreuung oder auch als optimale Einrichtung für eine Tagesmutter“, so Oysmüller, der sich bei den Vertretern des Landes, den tätigen Firmen und allen Gemeindebediensteten für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedankte. Und: Mit vielen Eigenleistungen und optimaler Zusammenarbeit sei es möglich geworden, die Gruppe nach rund zweimonatiger Umbauzeit in Betrieb zu nehmen.

Derzeit sind dreiundzwanzig Kinder in den neuen Räumlichkeiten untergebracht und werden von Pädagogin Judith Flamm und ihrer Helferin Regina Wallner betreut. Neu im Team des Landeskindergartens sind die vom Land Niederösterreich bereitgestellte Kindergartenpädagogin Sarah Liebhaber und ihre Helferin Jennifer Mandl, welche für die Kleinkindgruppe verantwortlich zeichnen.