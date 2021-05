Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Kernhof und Hohenberg: In Thalerl war am Samstagmorgen ein Lenker von der Straße abgekommen und in den Bach gestürzt. Der Lenker hatte Glück und blieb unversehrt. Da der Wagen eingeklemmt war, alarmierten die Kernhofer FF-Kameraden ihre Kollegen aus Hohenberg. Diese rückten mit dem Kran an. Gemeinsam bargen sie den Wagen, der im Anschluss in eine Werkstatt zur Begutachtung gebracht wurde.