Die seltenen Klein-Raubkatzen, die in Mittel- und Südamerika beheimatet und eng verwandt mit dem nordamerikanischen Puma sind, gab es einer Aussendung zufolge hierzulande noch nie zu bestaunen.

Neben den Jaguarundis werden den Besuchern unter anderem afrikanische Zibetkatzen sowie Wolken-Leoparden präsentiert. Als weitere Neuzugänge im "Weißen Zoo" gelten Mohrenmakis, Kattas und Ozelots.

Der Tierpark startet am (morgigen) Samstag in die Frühjahrssaison und kann im April an den Wochenenden besucht werden. Ab Mai öffnet der Zoo auch wochentags.