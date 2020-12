Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse wurden am Freitag einem Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck/Leitha zum Verhängnis.

Der Mann fuhr am tief winterlichen Lahnsattel in Richtung St. Aegyd. Plötzlich verlor er auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Geländewagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, touchierte eine Leitschiene und stürzte in den Straßengraben. Ein zufällig vorbeikommender Beamter der steirischen Alpinpolizei leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.



Der Mann hatte Glück: Er kam relativ glimpflich davon. Das Rote Kreuz Traisental versorgte ihn, die Freiwillige Feuerwehr St. Aegyd barg den Wagen.