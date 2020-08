Schmerzhaft endete die Motorradtour eines Bikers aus dem Bezirk Baden. Der Mann war am Montagmittag auf der B 21 am Gscheid von St. Aegyd in Fahrtrichtung Mariazell unterwegs.

Zeitgleich wollte ein Autofahrer einen Parkplatz neben der B 21 verlassen. Der Lenker des Pkw dürfte das herannahende Motorrad übersehen haben. Dieses kollidierte mit dem Auto.

Der Biker zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz St. Aegyd vom Team des Notarzthubschraubers "Christophorus 15" stabilisiert ins Krankenhaus geflogen.

Die Florianis führten anschließend die Bergung des beschädigten Zweirads durch.