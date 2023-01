Fahrzeug überschlug sich auf der B 21

Die Autofahrerin verlor am Montagmorgen auf der B 21 die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser rutschte von der Fahrbahn, überschlug sich in Folge und landete schließlich am Dach. Die Frau hatte Glück und blieb unverletzt. Die Feuerwehr St. Aegyd-Markt barg ihren Wagen. Dafür wurde die B 21 für rund 15 Minuten gesperrt.

Wenige Tage zuvor mussten die Floriani zwei auf Schnee hängen gebliebene Lkw und einen ebenfalls stecken gebliebenen Klein-Lastwagen bergen (Die NÖN berichtete).

