Nach der erfolgreich zu Ende gegangenen Zukunftskonferenz des Projektes Gemeinde21 Ende September wird nun seit Wochen in allen Arbeitskreisen fleißig gearbeitet.

Bürgermeister Karl Oysmüller zog dazu in der Vorwoche eine kurze Zwischenbilanz: „Die erste Runde der Arbeitsgruppen ist fast vorbei, viele Ideen wurden aufgeworfen, diskutiert, einige konkrete Projekte bereits formuliert.“ In den Themenbereichen „Raumnutzung, Wirtschaft“ und „Jugend, Kinder, Veranstaltungen“ wurden bereits zwei konkrete Konzepte ins Auge gefasst.

„So ist die Umwandlung des Areals vor dem Mehrparteienhaus Augasse gegenüber dem Spar-Markt in eine Parkanlage mit Bäumen und Sitzgelegenheiten geplant, ebenso wurde eine Neugestaltung beziehungsweise Sanierung der Spielplätze in St. Aegyd und Kernhof ausgearbeitet“, informiert Oysmüller. Er lädt am Montag, 19. November, um 18.30 Uhr gemeinsam Projektbetreuerin Marisa Fedrizzi alle Arbeitsgruppen und interessierten Mitbürger im großen Sitzungssaal der Gemeinde zu einer Diskussionsrunde bezüglich einer Umgestaltung des ehemaligen Spar-Marktes ein.

Und der Ortschef weiter: „Bei der Zukunftskonferenz ist die Nutzung des Spar-Marktes als eigenes Thema offenbar untergegangen, daher wurde keine eigene Arbeitsgruppe gegründet. Nun, da eine baldige Entscheidung bezüglich dieses Themas fallen muss, möchten wir die Chance nützen und alle, die Ideen zur weiteren Entwicklung des Spar-Marktes liefern können und wollen, zu einer Diskussionsrunde einladen.“ Gleichzeitig tagt die Arbeitsgruppe „Ortsbild, Freiräume“.

Oysmüller: „Sollte jemand Interesse an beiden Themen haben, ist es möglich, einfach zwischen den Gruppen zu wechseln. Alle derzeit bestehenden Pläne werden auf den Tisch gelegt und können diskutiert werden.“

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter gemeinde21@staegyd.at oder 02768/2290 gebeten.