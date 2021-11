Glimmbrand in Hackschnitzel-Heizung in Weissenbach

Feueralarm am Freitag in Weissenbach: In einer Förderschnecke einer Hackschnitzelanlage war es zu einem Glimmbrand gekommen. Diese führt zu einem mit Hackgut befüllten Lagerraum.

Die Feuerwehr St. Aegyd-Markt schickte sofort einen Atemschutztrupp in den verrauchten Keller. Dieser räumten den Hackschnitzelbunker leer. Parallel legten die Floriani vom 150 Meter entfernten Hydranten eine Versorgungsleitung zum Tanklöschfahrzeug. Die Förderschnecke wurde im Handbetrieb leer gefahren und dabei mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um zu sehen, ob es noch weitere Glutnester gibt.

Die Feuerwehren Hohenberg, Kernhof sowie die Betriebsfeuerwehr Roth Technik Austria waren vor Ort, wurden aber letztlich nicht benötigt. Verletzt wurde niemand.