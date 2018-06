Ein Auftakt nach Maß: 120 badehungrige Gäste nutzten am Fronleichnamstag die sommerlichen Temperaturen und wagten den ersten Sprung ins kühle Nass. „Das ist ein sehr gelungener Auftakt. Wir hoffen, dass das Wetter so bleibt und die Gästezahlen weiter steigen. Von unserer Seite her wurde alles unternommen, um den Besuchern ein ungetrübtes Freizeiterlebnis zu ermöglichen“, sagt Bademeisterin Helga Brandtner.

Zum Vergleich: 2017 kann das Göllerbad an 72 Badetagen auf insgesamt 6.105 Gäste verweisen. Das ist seit 2014 der zweitbeste Wert, nur 2015 gab es mit 7.235 Besuchern ein besseres Ergebnis. Die Eintrittspreise sind heuer gegenüber dem Vorjahr übrigens gleich geblieben, Neuerungen und Umbauten gab es nicht.

Das St. Aegyder Göllerbad ist bei Schönwetter täglich bis 29. Juni von 10 bis 19 Uhr und ab 30. Juni bis 2. September von 9 bis 19 Uhr für die Badegäste geöffnet.