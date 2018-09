Wie es mit dem Betrieb im St. Aegyder Göllerbad in den nächsten Jahren weitergehen soll, steht derzeit in den Sternen. Vizebürgermeister Karl Oysmüller: „Das Bad ist über fünfzig Jahre alt und technisch am Limit. Bausubstanz, Kabinen, Solaranlage, Becken, all das entspricht nicht mehr dem heutigen technischen Standard. Hauptproblem jedoch ist ein Wasseraustritt, vermutlich in der Zuleitung.“

"Ein Neubau ist unfinanzierbar"

In den nächsten Wochen sei eine Begehung geplant, danach erfolge eine Richtungsentscheidung, wie es mit dem Freibad weitergehe. „So viel steht aber fest, ein Neubau ist unfinanzierbar. Wir sind jedoch sehr bemüht, der St. Aegyder Bevölkerung das Göllerbad zu erhalten“, betont der Vizeortschef. Die Tendenz sei derzeit dahingehend, den technischen Standard noch ein Jahr hinüberzuretten und anschließend mit einer schrittweisen Renovierung zu beginnen. „Eine Grundsatzentscheidung kann jedoch erst nach der geplanten Begehung getroffen werden“, weiß der Vizeortschef.

„Neben vielen einheimischen Gästen suchten auch sehr viele Rad- und Wallfahrer sowie Wanderer Abkühlung“

Die heurige Besucherbilanz bescherte dem Göllerbad 5.600 Gäste an 71 Badetagen, das entspricht in etwa dem Schnitt der letzten Jahre. Obwohl die Badesaison bis Mitte Juli wetterbedingt nicht ganz wunschgemäß verlief, sorgte die darauf folgende Hitzeperiode bis Ende August dann doch noch für zufriedenstellende Zahlen. „Neben vielen einheimischen Gästen suchten auch sehr viele Rad- und Wallfahrer sowie Wanderer Abkühlung“, freut sich Bademeisterin Helga Brandtner über den reibungslosen und unfallfrei verlaufenen Sommer.