Es war eine brenzlige Situation Donnerstagmittag in St. Aegyd: Der Heizraum des Rasthauses Fritz direkt neben der Tankstelle Heindl stand in Flammen. Nur durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren St. Aegyd und Kernhof sowie der Betriebsfeuerwehr Roth-Technik konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hielten die anwesenden Personen mit Feuerlöschern die Flammen in Schach. Die Florianis rückten dann in Atemschutzausrüstung vor und setzten zu umfassenden Löscharbeiten an. Die Mitglieder der Kernhofer Feuerwehr öffneten den Hackschnitzelbunker. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte noch den Heizraum und das Hackschnitzellager auf Glutnester. Die Brandursache stand während der Löscharbeiten noch nicht fest.