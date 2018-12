Ein Schicksalstag war der 4. August für Nico Winkler und seine Familie. Aus heiterem Himmel erlitt der 18-jährige Bursch aufgrund eines epileptischen Anfalls einen Schlaganfall und leidet seither an einer teilweisen Lähmung der rechten Körperseite sowie einer Beeinträchtigung des Sprachzentrums.

Nach Koma und insgesamt zehnwöchigen Spitalsaufenthalten kämpft sich Nico Winkler nun seit Anfang Oktober im Rehabilitationszentrum Allentsteig wieder tapfer zurück ins Leben.

„Die Anfangsprognosen waren sehr schlecht, nun sieht man aber, dass es wieder aufwärts geht. Er macht große Fortschritte, aber es ist noch ein langer Weg“, weiß Mutter Michaela Leutner-Winkler, die sich nach monatelangem Bangen um ihren Sohn nun auch mit finanziellen Sorgen konfrontiert sieht.

„Voraussichtlich kann Nico Mitte Jänner, bevor der nächste Reha-Aufenthalt beginnt, nach Hause. Daher müssen nun Umbauten in der Wohnung vorgenommen und ein Rollstuhl angeschafft werden, auch fallen im nächsten Jahr sicher noch hohe Rehakosten an“, erzählt die Mutter.

Nach einer Spende der Veranstalter des Weihnachtspecials „Sound of Chrismas“ in St. Aegyd übergab nun auch der Kulturverein 500 Euro aus den Einnahmen des Christkindlmarktes. Wer Nico und seine Familie ebenfalls mit einer Weihnachtsfreude unterstützen möchte, kann dies unter Bankverbindung AT 833244700002054112 tun.