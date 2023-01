Holztransporteur aus Kernhof: Arbeiten, stets am Limit

Seit acht Jahren betreiben Manfred und Manuel Kögel die gleichnamige Holztransport-Firma in Kernhof. Angefangen hat alles damit, dass Manfred Kögel mit Hackgut gearbeitet hat. Lkw und Maschinen wurden angeschafft, doch das Geschäft mit „dem Häckseln“ lief nach einiger Zeit aus.

Sohn Manuel entschloss sich, mit 20 Jahren die Konzessionsprüfung zu machen und einen professionellen Holztransport-Betrieb zu eröffnen. Damals war er der jüngste Unternehmer des Bezirks Lilienfeld.

„In diesem Geschäft braucht es Profis mit stahlharten Nerven.“ Manfred Kögel Holztransporteur, Kernhof

Im Laufe der Jahre wuchs das kleine Unternehmen und mittlerweile sind drei Lkw samt Anhänger im täglichen Betrieb. Die Hauptaufgaben und das Einsatzgebiet liegen im Bezirk Lilienfeld. Durch das dichte Forststraßennetz befördern die Kögels das Holz aus den Wäldern, die Berge hinunter oder aus den vielen kleinen Seitentälern des Voralpenlandes.

Transportiert wird auf Lagerplätze der ÖBB an den verschiedensten Bahnhöfen des Traisen- oder Gölsentales oder direkt zu den Sägewerken. Manchmal finden auch Überlandfahrten zum Endverbraucher statt, etwa zu Papierfabriken. Die Transportwege befinden sich dann auch schon mal im Bereich von 200 Kilometern.

Wenn Kögel von seinem Beruf und den Erlebnissen seiner Fahrten erzählt, kommt er ins Schwärmen. „Die Natur frühmorgens am Gipfel eines Berges zu erleben und den Sonnenaufgang zu betrachten, ist die wahre Belohnung unseres Berufs. Das Wild zu beobachten und zu spüren, wie der Tag beginnt. Das hat schon einiges“, findet der Unternehmer.

Manfred und Manuel Kögel kennen aber auch die Schattenseiten des Berufs und die Konsequenzen, wenn man nur den kleinsten Fehler macht. Erst in den letzten Wochen fielen zwei Fuhrwerke aufgrund von Unfällen aus, aber Gott sei Dank ohne Personenschaden. „Das haut einen zurück, denn die Konkurrenz ist da und man verliert wichtige Aufträge und damit viel Geld“, gibt Kögel zu bedenken.

Die Holztransporteure sind täglich im Wald unterwegs. Die Forststraßen sind meist gut befahrbar, doch auf privaten Wegen sieht die Situation oft ganz anders aus. Bei Schneelage kann dann eine scheinbar geräumte Straße zur Falle werden. Absolute Konzentration ist da gefragt. Brenzlige Situationen gibt es täglich.

„Außerdem müssen immer die gesetzlichen Ruhezeiten eingehalten und das Ladegut optimal gesichert werden. Auch das Maximalgewicht darf nicht überschritten werden“, erklärt Kögel. Ist man dann scheinbar sicher auf den Asphaltstraßen angekommen, folgen bürokratische Hürden. „Kontrollen braucht die Branche. Sie benötigt aber auch den Freiraum, die Arbeit termingerecht abliefern zu können“, stellt der Experte überdies fest. Manchmal seien die Auflagen einfach zu viel.

Während er von seinem Berufsstand und dem immer schärfer werdenden Gegenwind berichtet, legt er ein paar Scheiter Holz in den Werkstattofen und deutet auf die viele Arbeit, die in der Werkhalle wartet. „Das nächste Problem, das auf uns zukommt, wird die Personalfrage sein. In ungefähr zehn Jahren geht eine nicht unbedeutende Zahl an Lkw-Fahrern in Pension, mich eingeschlossen“, sagt Kögel und sinniert über das Problem der allgemeinen Personalknappheit und darüber, dass keiner mehr fahren will. „In diesem Geschäft braucht es Profis mit stahlharten Nerven“, weiß Kogel.

Doch Manfred Kögel und Sohn Manuel fahren weiter im Bezirk mit ihrem schweren Gut. Jeden Tag und mit der Gewissheit, dass überall Gefahren lauern und dass sich ein ganzer Berufsstand in Zukunft auflösen könnte, wenn zu viele Hürden im Weg stehen, die auf Dauer nicht mehr bewältigbar sind.

