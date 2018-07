„Ich wurde zwei Mal gebissen. Als er ein drittes Mal auf mich zugestürmt ist, habe ich den Rechen geschnappt und mich gewehrt“, erzählt der 56-Jährige, der sich in der Vorwoche am Landesgericht St. Pölten wegen Tierquälerei zu verantworten hatte. Er hat mit einem Eisenrechen den fünfjährigen Cattle-Dog „Buddy“ seines Neffen Ende März schwer verletzt.

„Ich bin nicht schuldig“, beteuert er. Er habe Verwandte in Kernhof besucht und sei am Areal auf halbem Weg von dem Hund attackiert und zwei Mal in den Unterschenkel gebissen worden. „Ich hab‘ geschimpft und mir den Rechen genommen. Dann ist er gleich weggelaufen“, sagt der 56-Jährige, der daraufhin zu seiner Schwester und seiner Lebensgefährtin zum Reitstall ging. „Ich wollte ihnen sagen, was los war, da kam der Hund wieder. Ich habe ihn nur einmal abgewehrt und den Rechen dann weggegeben. Er hat nur leicht gewinselt.“

„Er hat durchgezogen wie mit einer Sense. Der Hund ist danach auf drei Beinen weggehumpelt.“

„Der Hund hat sich vor dir versteckt und wollte mit eingezogener Rute flüchten, als du gekommen bist“, erzählt die Schwester des Angeklagten, die von mindestens zwei Schlägen spricht: „Er hat durchgezogen wie mit einer Sense. Der Hund ist danach auf drei Beinen weggehumpelt.“

Der Neffe des Angeklagten und Besitzer des Hundes war zu diesem Zeitpunkt noch im Haus. Erst als er das Winseln des Hundes hörte, lief er nach draußen. „Mein Onkel kam mir entgegen und schrie ,Der Haxn ist sicher ab’. Und tatsächlich ist der Fuß nur mehr am Hund herumgeschaukelt, überall war Blut.“ Der Neffe schnappte den Hund und brachte ihn zur veterinärmedizinischen Universität in Wien, wo ein Drehsplitterbruch diagnostiziert wurde. „Es hat 15 Wochen gedauert, bis die Verletzung halbwegs verheilt war. Er läuft aber immer noch nicht rund“, so der Neffe, der seit dem Vorfall den Kontakt zu seinem Onkel abgebrochen hat.

Richterin Julia Deinhofer sprach den 56-Jährigen schuldig: „Es gibt keinen Grund, warum sie ihre Schwester belasten sollte. Vorher hatten sie ja ein gutes Verhältnis.“ Der Angeklagte erhielt vier Monate bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren. Außerdem muss er 2.755 Euro als Schadenersatz an seinen Neffen zahlen – nicht rechtskräftig.