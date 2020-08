Schlechte Nachrichten gibt es für alle Gäste des Alpengasthofes Gruber am Gscheid. Sollte bis Ende des Jahres kein Käufer oder Pächter gefunden werden, ist das beliebte Ausflugsziel Geschichte.

„Ich wäre sehr an einem Weiterbestand des Betriebes interessiert"

Bereits seit zwei Jahren sucht Wirtin Christine Gruber pensionsbedingt (sie geht Ende 2020 in den Ruhestand) vergeblich einen Nachfolger für ihr gut gehendes Lokal, zu dessen Besuchern Wallfahrer, Wanderer, Radfahrer, Langläufer, Tourengeher und mehr zählen. Mit insgesamt 24 Betten und einem Matratzenlager ist der Gasthof ein wichtiges Wallfahrer-Übernachtungsziel auf der letzten Etappe nach Mariazell.

„Ich wäre sehr an einem Weiterbestand des Betriebes interessiert, denn es wäre schade, wenn es hier am Gscheid keine Einkehrmöglichkeit mehr gibt. Sollte sich kein Käufer finden, gäbe es auch die Möglichkeit eines Pachtbetriebes“, informiert Christine Gruber, die den Alpengasthof seit 36 Jahren führt. „Der Anfang war schwierig, aber alles in allem war es eine sehr schöne Zeit und der Umgang mit Menschen machte mir immer Spaß. Jedoch gibt es irgendwann ein Ende, ich sage allen meinen Gästen, die mir so lange die Treue gehalten haben, Danke“, resümiert Gruber.

Ortschef: „Katastrophe für Fremdenverkehr“

Besorgt hinsichtlich der drohenden Schließung zeigt sich Bürgermeister Karl Oysmüller. „Für den St. Aegyder Fremdenverkehr ist das eine Katastrophe! Es betrifft auch andere Gasthöfe direkt im Ort, da nun ein Glied in der Wallfahrerübernachtungskette fehlt. Auch für den Winter ist es eine ganz schwierige Situation, da man im gut funktionierenden Langlaufzentrum am Gscheid keine Einkehrmöglichkeit mehr hat“, so der Ortschef. Umso wichtiger sei es, dass man nun gemeinsam mit dem neuen Besitzer des ehemaligen Gasthauses Raffinger eine einfache Einkehrmöglichkeit schaffe. In dem Gebäude wurden bereits vier Ferienwohnungen fertiggestellt, der vordere Teil des ehemaligen Gastraumes mit rund 40 Sitzplätzen blieb jedoch erhalten. „Nun ist man sehr bemüht einen Pächter dafür zu finden. Unabhängig davon ist die von der Gemeinde betriebene WC-Anlage jederzeit benützbar. Es ist momentan eine sehr schwierige Zeit. Alles, was einmal geschlossen wurde, ist nur sehr schwer wieder zu eröffnen“, kämpft Oysmüller um den Erhalt der touristischen Infrastruktur am Gscheid.