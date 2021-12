Keine Weiterfahrt ohne Schneeketten: Lkw blockierte B 23

Die tief winterlichen Fahrbahnbedingungen am Lahnsattel wurden einem Lastwagenfahrer am Dienstag zum Verhängnis: Sein Sattelschlepper blieb hängen und blockierte die B 23. Dadurch hinderte er auch das Räumfahrzeug der Straßenmeisterei Lilienfeld an der Einsatzfahrt.

Sofort rückte die Feuerwehr St. Aegyd-Markt aus. Sie schleppte den Lastwagen bis zur Passhöhe. Das Unterfangen des Truckers, die Bergstraße bei diesen Fahrbahnverhältnissen zu passieren, war riskant: Er hatte nicht einmal Schneeketten dabei.