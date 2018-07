Inhalt: Das Stück wurde durch die Verfilmung unter dem Titel „Mariandl“ in den 50er-Jahren mit Waltraud Haas, Paul Hörbiger und Hans Moser in Österreich bekannt. Ursprünglich handelt die Geschichte im 19. Jahrhundert. Der fesche, junge Hallodri Franz Geiger aus Wien bandelt beim Urlaub in Krems mit dem Landmädel Marianne Mühlhuber an. Das G’spusi bleibt nicht ohne Folgen. So muss Marianne ihre Tochter, ebenfalls ein „Mariandl“, alleine aufziehen. Geiger weiß nichts vom Kind und erfährt erst zwanzig Jahre später durch einen Zufall davon. Sofort reist er nach Krems, um Kind und Mutter nach Wien zu holen und zu heiraten. Aber da müssen erst noch einige Hindernisse erfolgreich überwunden werden, aber ein Happy End ist natürlich schlussendlich garantiert.

Karten sind hier erhältlich: ARGE Sommertheater St. Aegyd, Gemeindeamt St. Aegyd, Raiffeisenbank und Sparkasse St. Aegyd, Trafik plus in St. Aegyd und Hohenberg, Bunter Laden sowie bei allen Mitwirkenden. Schüler, Studenten und Lehrlinge bekommen 50 Prozent Ermäßigung. Eine Kartenreservierung ist unter 680/1233925 oder karten@theater-staegyd.at möglich.