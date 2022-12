Lichtenegger neuer SPÖ-Vorsitzender

Werbung

„Ich bin eigentlich ein politischer Quereinsteiger und noch gar nicht so lange dabei“, erklärt Walter Lichtenegger gegenüber der NÖN seinen Einstieg in die Politik. Im Rahmen des Gemeinde 21 Projekts und des damit verbundenen Generationenparks sei er ursprünglich zum Posten des Gemeinderats gekommen.

„Ich habe mich bei dem Projekt engagiert und bin dort mit so vielen netten Menschen in Kontakt gekommen, dass ich nach Anfrage von Bürgermeister Karl Oysmüller gerne bereit war, dem Gemeinderat beizutreten“, so Lichtenegger. Anfang Dezember wurde Lichtenegger nun einstimmig zum neuen Vorstand der SPÖ St. Aegyd gewählt und will die Partei verjüngen.

„Wir haben vor allem sehr viele ältere Mitglieder und ich will es schaffen, wieder mehr junge Menschen für die Partei und die Politik zu begeistern“, so der Vorsitzende aus St. Aegyd. Ein weiterer wichtiger Punkt für Lichtenegger ist der Tourismus. Diesen müsse man weiter fördern, damit St. Aegyd nicht zu einem zu großen Abzugsgebiet wird. Auch wenn Lichtenegger einige Ziele umsetzen will, so steht eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters jedoch nicht im Raum. „

Das steht für mich nicht zu Debatte“, stellt der SPÖ Chef auf Anfrage klar. Viel mehr will er sich auf eine gemeinsame Arbeit für St. Aeygd konzentrieren: „Man kommt mit so vielen Menschen zusammen, egal ob jung oder alt und man merkt richtig, wie unsere Gemeinde lebt. Das ist der Grund, warum ich mich hier einbringen möchte.“

