Auto in zwei Teile zerrissen - Lenker überlebt! .

Ein wahres Weihnachtswunder ereignete sich am Vormittag des Christtages in Terz nahe Mariazell. Ein 26-jähriger St. Aegyder überlebte einen schweren Verkehrsunfall.

Der junge Mann, der auf der B 23 unterwegs war, krachte aus bislang unbekannter Ursache gegen ein Brückengeländer. „Durch die Wucht des Aufpralles riss der hintere Teil des Fahrzeuges ab und wurde auf den gegenüberliegenden Fahrbahnrand geschleudert“, schildert Polizeisprecher Walter Schwarzenecker.

Ein nachkommender Autolenker alarmierte umgehend die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Mariazellerland, der sich mit einem anderen Patienten besetzt, in der Nähe befand, traf nur kurze Zeit später am Unfallort ein.

„Nach Versorgung durch das Notarztteam wurde der Unfalllenker mit Verletzungen unbestimmten Grades in stabilem Zustand in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark nach Bruck/Mur gebracht. Der Notarzthubschrauber ,Christophorus 15‘ konnte den Einsatzort aufgrund des Wetters nicht anfliegen“, berichtet indes Rettungsmitglied Benjamin Leodolter. Ein am Lenker vorgenommener Alkotest verlief laut Polizei negativ.

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland und Mürzzuschlag, die Freiwilligen Feuerwehren St. Aegyd und Mariazell sowie die Exekutive.