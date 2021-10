Die Serie an Motorradunfällen am Ochsattel hält an. Vor einigen Tagen musste die Feuerwehr St. Aegyd-Markt erneut auf die B 21 ausrücken.

Ein Mann aus dem Bezirk Neunkirchen kam aus unbekannter Ursache mit seinem Zweirad von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand. Der Fahrer wurde durch das Rote Kreuz Traisental erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 3“ ins Krankenhaus geflogen.

Die Feuerwehr führte die Bergung des beschädigten Zweirads durch und stellte es gesichert ab. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.