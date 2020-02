Mit seinen vielfältigen Aktivitäten ist der Gemeindeverband der Musikschulen St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil des regionalen kulturellen Lebens.

Seit 2003 in der jetzigen Form aktiv, werden derzeit 535 Schüler, davon 63 Schüler aus St. Aegyd, von 19 Lehrern in den verschiedensten Instrumentalfächern, in der musikalischen Früherziehung sowie im Tanz unterrichtet. „Unser Ziel ist es, Kindern ab dem vierten Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen Freude an der Musik zu vermitteln, ihnen die Möglichkeit einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen zu bieten oder sie auf eine musikalische Schul- beziehungsweise Berufsausbildung vorzubereiten“, berichtet Musikschulleiterin Claudia Krones. Ebenso eine wichtige Aufgabe einer Musikschule sei es, den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre erworbenen musikalischen Fähigkeiten auch öffentlich zu präsentieren, wobei man besonders stolz auf die Vielfältigkeit der Veranstaltungen sei, ergänzt Krones.

Der Bogen spannt sich dabei von Gottesdienstgestaltungen in den Gemeinden über Vortragsabende einzelner Instrumentalklassen bis hin zum Streichorchester „VIELSAEITIG“, das gemeinsam mit den Musikschulen Hainfeld, Lilienfeld, Pielachtal und Wilhelmsburg praktiziert wird. Erwähnenswert ist auch das Prüfungskonzert in St. Veit, bei dem die auftretenden Schüler von einer Jury bewertet werden und so die Übertrittsprüfung beziehungsweise die Prüfung zum Erwerb des Leistungsabzeichens des Österreichischen Blasmusikverbandes ablegen können. Großen Applaus gab es in der Vorwoche beim traditionellen Faschingskonzert im Gasthof Perthold, wo die Musikschüler ein buntes Programm mit Solovorträgen und Ensembles boten. „Das erstmals auftretende Jazz-Ensemble begeisterte so sehr, dass Kinder aus dem Publikum spontan dazu tanzten“, freut sich Claudia Krones über die gelungene Veranstaltung.