Tapfer zurück ins Leben kämpft sich seit vergangenem August der 18-jährige St. Aegyder Nico Winkler. Der Bursch erlitt aufgrund eines epileptischen Anfalls einen Schlaganfall und leidet seither an einer teilweisen Lähmung der rechten Körperseite sowie einer Beeinträchtigung des Sprachzentrums. Nach Koma und Spitalsaufenthalt befindet sich Nico Winkler seit Anfang Oktober in diversen Rehabilitationszentren und macht dabei große Fortschritte.

„Die Anfangsprognosen waren sehr schlecht, die Ärzte sprechen nun von einem Wunder"

„Die Anfangsprognosen waren sehr schlecht, die Ärzte sprechen nun von einem Wunder. Er kommt bereits ohne Rollstuhl aus und geht am Stock. Die rechte Hand ist noch unkontrollierbar, aber auch der Wortschatz wird immer mehr. Bis Ende März ist Nico noch auf Reha, anschließend erfolgt in der Wiener Rudolfstiftung eine Kopfoperation, wo ihm der Schädelknochen wieder eingesetzt wird. Dann muss man weitersehen“, erzählt seine Mutter Michaela Leuthner-Winkler.

Sie musste für ihren Sohn mehrere Umbauten in der Wohnung tätigen und konnte diese, bis auf ein barrierefreies Bad, wo ein Kostenvoranschlag mit 8.000 Euro aufliegt, bereits abschließen. Nun sind jedoch Eigen- und diverse Spendenmittel erschöpft, die Mutter sieht sich mit finanziellen Sorgen konfrontiert. Wer Nico Winkler und seine Familie finanziell unterstützen möchte, kann dies unter der Bankverbindung AT833244700002054112 oder in der Beautylounge Waschhofer in Lilienfeld tun.