Pickup kam von Fahrbahn ab

Noch immer tief verschneit sind so einige Fahrbahnen im Bezirk, so auch in St. Aegyd. Dort wollte ein Pickup-Fahrer aus dem Bezirk im Seebachtal einem entgegenkommenden Lkw ausweichen. Dafür fuhr er ein wenig in den Straßengraben und konnte, obwohl er einen Geländewagen hatte, nicht mehr weiter. Die Feuerwehr St. Aegyd eilte ihm zu Hilfe. Mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges und dem manuellen Seil-Hubzug zogen die Floriani das Gefährt retour auf die Straße. Der Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.

