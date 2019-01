Nach mittlerweile neun Spielsaisonen bringt das Sommertheater St. Aegyd heuer im Juli die bayrische Komödie „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“ auf die Bühne des Festsaales. Zurzeit startet die Theatergruppe mit den ersten Leseproben, Kostüme werden bereits entworfen, der Bühnenaufbau überlegt und die Musiker zusammengestellt, damit auch heuer wieder das Publikum aufs Neue mit einem wahren Ohren- und Augenschmaus unterhalten wird.

„Das bekannte und humorvolle Stück handelt vom Leben und Sterben des Brandner Kaspars, der allerdings den Tod überlistet und weiterleben darf. Und wie es im Himmel tatsächlich aussieht, erfährt man auch gleich noch“, gibt Regisseurin Anna Czech Einblick in die Handlung. Kurt Wilhelm verarbeitete darin die Erzählungen und Gedichte seines Ururgroßonkels Franz von Kobell.

So steht auch heuer einem St. Aegyder Theatergenuss mit dem bewährten Team um Anna Czech und unter der musikalischen Leitung von Pia Pfeffer nichts im Wege. Vorstellungstermine sind am 5., 12., 19. und 20. Juli um jeweils 20 Uhr sowie am 7. Juli um 17 Uhr. Der Kartenverkauf startet im Mai.