Nachdem die bisherige Leiterin Martina Praschl ihr Amt aus Zeitgründen zur Verfügung gestellt hatte, stand bei der letzten Sitzung der Rot-Kreuz- Bezirksstelle St. Aegyd die Wahl eines neuen Führungsteams im Mittelpunkt.

Manfred Meissinger, als geschäftsführender VP-Gemeinderat für Blaulichtorganisationen zuständig, wurde dabei zum neuen Bezirksstellenleiter gewählt. Als Stellvertreter steht ihm Patrick Bauer zur Seite. Große Bedenken bereitet der Führungsspitze nach wie vor der Mangel an freiwilligen Helfern, wozu Meissinger klare Worte findet. „Kritik üben am Wirtshaustisch, wenn der Rettungswagen beim letzten Unfall nicht sofort zur Stelle war, finde ich absolut nicht in Ordnung! Möglicherweise war unsere Bezirksstelle wegen eines eventuell bereits laufenden Einsatzes nicht besetzt und die freiwilligen Helfer konnten eben aus diesem Grund nicht zu diesem Unfall ausrücken.“

"Kommt zum Roten Kreuz, wir brauchen Eure Unterstützung!"

Man sollte jedoch nicht übersehen, meint Meissinger, dass die sechzehn freiwilligen St. Aegyder Rot-Kreuz-Mitarbeiter von 1. Jänner 2018 bis heute zu 187 Notfällen gerufen wurden. „Auch haben wir in St. Aegyd die Einrichtung von sieben ausgebildeten ,First Responder‘, welche in kürzester Zeit am Notfallort eintreffen können. Meine Bitte an dieser Stelle: Kommt zum Roten Kreuz, wir brauchen Eure Unterstützung! Es geht um Menschen, es geht um uns“, appelliert der neue Bezirksstellenleiter an die St. Aegyder Bevölkerung um Mithilfe zur Aufrechterhaltung eines effizienten Rettungsbetriebes. Interessenten können sich jederzeit bei ihm oder allen anderen Rot-Kreuz-Mitarbeitern sowie unter 02768/20099-16 melden.

Meissinger erklärt abschließend: „Ich habe mich für das Amt des Bezirksstellenleiters entschieden, da für mich unsere Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig sind. Freiwilligkeit ist für mich selbstverständlich, vor allem wenn es sich um Notfälle handelt.“