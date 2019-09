Mit rund 200 Mitarbeitern (ohne Leiharbeitskräfte) am Standort St. Aegyd zählt die RTA GmbH zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Lilienfeld. Der Betrieb floriert, wie der NÖN exklusiv bestätigt wird.

„Mit den bereits erhaltenen Aufträgen sind unsere Auftragsbücher bereits bis in das Jahr 2024 voll. Mit diversen Kunden beziehungsweise Neukontakten arbeiten wir an weiteren potenziellen Aufträgen, die die Zeit nach 2024 betreffen“, erklärt Geschäftsführer Hans-Christian Schlesinger.

Voll im Gange ist der Expansionskurs des Autozulieferers. „Wir investieren seit 2017 bis Ende dieses Jahres in St. Aegyd rund elf Millionen Euro in neue Gebäude, Produktionsanlagen und neue Technologien. Die gleiche Summe wird in Deutschland investiert, um RTA für die Zukunft erfolgreich aufzustellen“, rechnet Schlesinger vor.

Seit dem Frühjahr 2018 ist die Logistikhalle mit einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern fertiggestellt. Aktuell wird in St. Aegyd eine neue hochautomatisierte Produktionslinie installiert, mit der Abgasnachbehandlungssysteme für schwere Lkw der Abgasstufe Euro 6 produziert werden können. „Bei dieser Anlage kommen verkettete Schweiß- und Manipulationsroboter zum Einsatz“, präzisiert Schlesinger. Gut für den Arbeitsmarkt: Durch einen Zusatzauftrag, der Ende dieses Jahres einsetzen werde, rechne man mit 20 neuen Jobs in der Fertigung, so die Firmenleitung.

Ein Blick auf die jüngsten Geschäftsjahre verdeutlicht das Wachstum zudem: 2018 hat der Betrieb, der auf die Herstellung von Abgasreinigungssystemen für die Nutzfahrzeugindustrie, für Agrar- und Baumaschinen sowie für Schienenfahrzeuge und Schiffsmotoren spezialisiert ist, einen Umsatz von 173,6 Millionen Euro erzielt. Das bedeutet einen starken Anstieg um 19,5 Millionen Euro oder 12,7 Prozent gegenüber der Vorperiode, in der RTA 154,1 Millionen Euro erwirtschaftet hat.