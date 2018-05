Mit dem Fronleichnamsfeiertag Ende Mai startet das St. Aegyder Göllerbad in die diesjährige Badesaison.

Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, Neuerungen und Umbauten sind dieses Jahr nicht geplant. „Im diesjährigen Budget sind keine Ausgaben vorgesehen. In der nächsten Zeit jedoch wird man sich, da das Göllerbad schon in die Jahre gekommen ist und größere Investitionen anstehen, Gedanken im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und einen eventuellen Neubau machen müssen“, geben Amtsleiter Hannes Gonaus und geschäftsführender Gemeinderat Christian Pomberger Auskunft.

Im Jahr 2017 zählte das St. Aegyder Göllerbad an 72 Badetagen insgesamt 6.105 Besucher. „Unser Dank geht an Bademeisterin Helga Brandtner und ihr Team, welche einen wesentlichen Beitrag zum gut funktionierenden Badebetrieb leisten und so unseren Gästen eine erholsame Zeit in unserem Freibad bieten“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Christian Pomberger. Er hofft auf eine heiße Sommersaison mit vielen Besuchern. Als neuer Pächter des Badbuffets konnte Christoph Winkler gewonnen werden. Er wird sich gemeinsam mit seiner Mutter Johanna Winkler um das leibliche Wohl der Badegäste kümmern.