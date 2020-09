Mit überwältigender Stimmenmehrheit von über 97 Prozent wurden beim 48. ordentlichen Landestag der Schülerunion NÖ in der Krainerhütte bei Baden der St. Aegyder Benjamin Koiser zum Landesobmann und Johanna Grassmann aus Kirchberg zur Landesgeschäftsführerin gewählt.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler und stellt zudem alle 24 Mandate in der Landesschülervertretung sowie alle drei Landesschulsprecher.

Der neue Landesobmann, Benjamin Koiser, begann seine bildungspolitische Laufbahn als Schulsprecher an der HAK St. Pölten, danach fungierte er als stellvertretender Landesschulsprecher in der NÖ Landesschülervertretung, von Juli 2019 bis Juli 2020 als BMHS-Landesschulsprecher für NÖ und ist bis September 2020 noch BMHS-Bereichssprecher und stellvertretender Bundesschulsprecher von Österreich und somit nach der Bundesschulsprecherin wichtigster Vertreter von 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern.

„Die wesentlichen Punkte im kommenden Jahr sind der Ausbau der regionalen Arbeit an den Schulstandorten, die Förderung von Lehrlingen und Berufsschülern sowie die Fort- und Weiterentwicklung von bereits bestehenden Veranstaltungen, wie etwa dem größten Startseminar mit jährlich mehr als 150 Teilnehmern“, berichtet der Landesobmann und nimmt weiters zu den dringenden politischen Forderungen Stellung: „Dazu gehören die Forcierung der politischen Bildung und Medienkunde, der digitale Ausbau in NÖ Schulen sowie auch die Weiterbildung von Lehrpersonal im digitalen Bereich. Notwendig sind auch schülerfreundliche Lösungen im Ablauf des Schulbetriebs in Zeiten der Pandemie“, so Koiser. Zu seinen Aufgaben zählen die Verwaltung der Mitglieder, politische Termine, Organisation von Weiterbildungsmöglichkeiten und viele operative Tätigkeiten. Wichtigste Ansprechpartner sind Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die Bildungsdirektion NÖ.