Premiere: Freitag, 13. Juli, 20 Uhr

Weitere Vorstellungen: Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr und am Freitag, 20., und am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr.

Karten : Arge Sommertheater St. Aegyd, Gemeindeamt St. Aegyd, Raiffeisenbank und Sparkasse St. Aegyd, Trafik plus in St. Aegyd und Hohenberg, Bunter Laden sowie bei allen Mitwirkenden erhältlich. Schüler, Studenten und Lehrlinge bekommen 50 Prozent Ermäßigung. Kartenreservierungen sind unter 0680/1233925 oder per Mail an karten@theater-staegyd.at möglich.