ST. AEGYD, ST. VEIT, BEZIRK Der Status quo aus Bezirkssicht ist unverändert: In Annaberg gab es (wie berichtet) Anfang Oktober einen Verdachtsfall eines Wolfsrisses.

In der Vollversammlung der Bezirksbauernkammer Lilienfeld wurde letzten Donnerstag eine Wolfsresolution beschlossen. Wie von der NÖN angekündigt, wird darin unter anderem gefordert, dass wirtschaftliche Schäden durch Wölfe „nicht auf die Berufsgruppe der Landwirte abgewälzt werden dürfen, sondern gänzlich von der Bevölkerung, wenn sich diese die Wiederansiedelung wünscht, getragen werden müssen“.

Wölfe europarechtlich streng geschützt

Der St. Aegyer Gemeinderat ist dem Beispiel der Kammer gefolgt und hat zuletzt eine ähnliche Resolution abgesegnet. „Auch wenn in unserer Region noch keine Wolfssichtung bekannt ist, sollte im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung vorausschauend gehandelt werden“, begründet Josef Eder die von der VP in St. Aegyd eingebrachte Forderung. Und Eder weiter: „Die Wölfe sind europarechtlich mehrfach streng geschützt. Das darf nicht dazu führen, dass dadurch der Schutz der Menschen in den Siedlungsgebieten unserer Kulturlandschaft und die öffentliche Sicherheit verloren gehen.

Die Vorfälle in unserem Bundesland zeigen, dass es so weit ist. Die Wölfe schaffen Räume der Angst.“ Die Sicherheit der Bevölkerung müsse jedenfalls „absoluten Vorrang haben“, heißt es in der mit zwei Gegenstimmen abgesegneten Resolution des St. Aegyder Gemeinderates. Die verantwortlichen Stellen des Bundes, der Länder und der EU werden aufgefordert, umgehend die nötigen Voraussetzungen umzusetzen, damit Problemwölfen gemäß Artikel 16 der „Fauna-Flora-Habitat“-Gesetzgebung zu Leibe gerückt werden kann — notfalls durch Entnahmen.

Gastegger: „Nicht in Hysterie verfallen“

Gar einstimmig wurde im St. Veiter Gemeinderat in der Vorwoche eine Resolution gemäß „Fauna-Flora-Habitat“ verabschiedet. „Das freut mich besonders. Ich denke, es ist gerade in unserem Bezirk wichtig, ein starkes Zeichen gegen den hohen Schutzstatus des Wolfes zu setzen“, kommentiert VP-Mandatar Andreas Gamböck. SP-Bürgermeister Johann Gastegger ergänzt: „Man muss das Thema Wolf sicherlich sehr ernst verfolgen, um Sicherheit für die Bevölkerung und Weidetiere zu gewähren. Man darf aber keineswegs in eine Hysterie verfallen.“