Bergrettungseinsatz am Sonntagnachmittag am Göller: Ein Mann rutschte beim Abstieg vom Gipfel aus. Dabei zog er sich Schürfwunden, auch am Kopf, zu. Verletzt lag er in der Kälte allein im steilen Gelände.

Es war ein Zufall, dass ein zufällig vorbeikommender Bergsteiger den 62-Jährigen aus dem Marizellerland fand. Sofort wählte er den Bergrettungsnotruf 140.

Die Bergrettung St. Aegyd schickte zuerst eine Vorausmannschaft. Ein Hubschraubereinsatz, der die Bergung erleichtert hätte, war aber nicht möglich. "Wir haben fünf verschiedene Notarzthubschrauber kontaktiert, aber sie alle konnten aufgrund der Witterung nicht fliegen. Es war einfach zu dunkel, der Nebel zu dicht. Teilweise waren auch die Rotorblätter angefroren", schildert Bergrettungsortstellenleiter Christian Eck.

Die Bergretter verstärkten daraufhin ihre Suchmannschaft. Insgesamt 16 Mann aus St. Aegyd und Hohenberg marschierten in der Finsternis Richtung Göllergipfel. Ziel war es, den Mann gestaffelt den langen Weg ins Tal zu bringen.

Gegen 18 Uhr erreichten die ersten Bergretter den Verletzten. Dieser war unterkühlt und litt unter Schwindel und Übelkeit. Nach der Erstversorgung hoben sie den Mann vorsichtig auf eine Trage. Die Bergung gestaltete sich aber nicht einfach. "Es war sehr steil in diesem Bereich, wir mussten ihn mit der Trage rund 100 Meter abseilen", schildert Bergretter Eck. Der Abtransport bis zum Rettungsauto dauert rund eineinhalb Stunden.

Ab einer Forststraße wurde der Mann mit dem Bergrettungsauto zum Rettungswagen beim Gasthaus Gruber gebracht. Das Rote-Kreuz-Team überstellte ihn ins Landesklinikum Lilienfeld. Die Bergretter danken dem Bergsteiger: "Ohne den glücklichen Zufall, dass er ihn fand, wäre das wohl anders ausgegangen - ein viertes Adventwunder! Wir wünschen dem Verunfallten gute Besserung."