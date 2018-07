Nun ist es offiziell: Mit Vertragsunterzeichung letzte Woche gingen die Gebäude der ehemaligen Tischlerei Schwaiger, wo künftig der Gemeindebauhof untergebracht ist, in das Eigentum der Marktgemeinde St. Aegyd über. „Der Vorvertrag lief bereits seit Ende 2017, derzeit werden im Zuge der Umbauarbeiten etwa die Lagerräume den Erfordernissen angepasst sowie die vorgeschriebenen Sozialräume geschaffen. Vor allem wird Wert darauf gelegt, dass die Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden, was aber aufgrund der vielen Außenarbeiten in den Sommermonaten derzeit nur bedingt vorangeht. Durch das nunmehrige Vorhandensein der großen Werkstatt sollen jedoch künftig Außenarbeiten, wie anfallende Reparaturen, vermehrt durchgeführt werden. Dies war im alten Bauhof nur mehr begrenzt möglich“, berichtet Vizebürgermeister Karl Oysmüller über das Projekt, welches im Frühjahr 2019 finalisiert werden soll. Im Zuge der Arbeiten wurde auch das Bauhofteam durch Bernhard Gruber sowie in den Sommermonaten durch Wilhelm Fuchs, welcher vom „Verein Jugend und Arbeit“ bzw. „GEMA50+“, sowie einem sehr geringen Betrag von der Gemeinde finanziert wird, verstärkt.

Abseits des Großprojektes steht der Umbau der Schulwartwohnung in der Neuen Mittelschule am Programm, wo ab dem Spätherbst eine dritte Kindergartengruppe untergebracht ist. „Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, die Umbaupläne liegen vor und müssen nur mehr von der zuständigen Behörde genehmigt werden“, so Oysmüller.