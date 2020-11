Die Straftaten dürften sich gegen einen damalig 29-jährigen Bewohner des Mehrparteienhauses gerichtet haben, wobei Anfang Jänner 2020 der Eingangsbereich zur Wohnung des 29-Jährigen mit Lack besprüht und am 6. Februar die Reifen eines vor dem Haus abgestellten Pkw mit Kaminanzündern angebrannt und beschädigt wurden. Die Straftaten wurden fortgesetzt, indem am 11. Februar 2020, gegen 03:15 Uhr, mit einer Schrotflinte auf das Schlafzimmerfenster des 29-Jährigen geschossen wurde. Der Bewohner hielt sich dabei in einem Nebenraum auf und blieb unverletzt. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief vorerst erfolglos.

Nach ersten Ermittlungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion St. Aegyd am Neuwalde und akribischer Spurensicherung durch Bedienstete des koordinierten Kriminaldienstes (KKD) des Bezirkspolizeikommandos Lilienfeld, wurden die Ermittlungen vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereiche Brand und Suchtmittelkriminalität, übernommen und in enger Zusammenarbeit mit Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos Lilienfeld fortgeführt.

Die Ermittler konnten einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld als Beschuldigten ausforschen und am 26. Mai 2020 über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in Lilienfeld festnehmen. Er ist zu den Sachbeschädigungen, versuchten Brandstiftungen, gefährliche Drohung mit Schusswaffe und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit geständig. Den Straftaten dürfte ein länger zurückliegender Streit zwischen Beschuldigten und Opfer vorangegangen sein. Der 29-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Durch weiterführende äußerst umfangreiche Ermittlungen konnten die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich und des Bezirkskommandos Lilienfeld weitere Beschuldigte zu zahlreichen Straftaten mit Sachbeschädigungen an Radarboxen, Treibstoffdiebstählen, mehreren Brandlegungen an Wavenetmasten sowie Delikten der Suchtmittelkriminalität in den Bezirken Lilienfeld, St. Pölten-Land und im Stadtgebiet St. Pölten ausforschen.

Sachbeschädigungen an drei Radarboxen, Treibstoffdiebstähle in Lilienfeld und St. Pölten

Vorerst unbekannte Täter beschädigten am 10. Februar 2020, in der Zeit von 08:00 – 14:00 Uhr, zwei Radarstationen im Stadtgebiet von St. Pölten, Spratzern und St. Georgen am Steinfeld sowie im Gemeindegebiet von Lilienfeld durch Besprühung mit Lackspray. Die Ermittler konnten dazu den 29-Jährigen und einen weiteren 29-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land als Beschuldigte ausforschen. Zusätzlich soll das Duo für mehrere Treibstoffdiebstähle von Tankstellen in St. Pölten und im Bezirk Lilienfeld verantwortlich sein.

LPD NÖ

Brandlegungen an drei „Wavenetmasten“ in St. Pölten-Land und Pielachtal

Vorerst unbekannte Täter setzten in den frühen Morgenstunden des 4. März 2020, in den Gemeindegebieten von Rabenstein und Hofstetten zwei Wavenetmasten / Holzmasten und am 25. März 2020 im Gemeindegebiet von Rabenstein in Brand. Nach Ermittlungsansätzen von Bediensteten der Polizeiinspektion Rabenstein an der Pielach, konnten die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, diese Straftaten dem 29-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk St. Pölten-Land zuordnen.

Der 29-Jährige soll sich im April 2020 einer grenzpolizeilichen Kontrolle in Tschechien entzogen haben. Bei einer späteren Fahrzeugkontrolle konnten Bedienstete der tschechischen Polizei im Pkw des Beschuldigten eine Schrotflinte und Munition, zwei „Scream-Masken“ sowie Suchtmittel sicherstellen. Der 29-Jährige wurde dazu von den tschechischen Behörden auf freiem Fuß angezeigt. Von der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde gegen den 29-Jährigen ein EU-Haftbefehl erlassen. Er wurde am 4. November 2020 von tschechischen Behörden festgenommen und befindet sich derzeit in Tschechien zur Auslieferungshaft nach Österreich.

LPD NÖ

Klärung von Suchtmitteldelikten im Bezirk Lilienfeld

Im Verlauf der umfangreichen Nachforschungen konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Suchmittelkriminalität, in enger Zusammenarbeit mit Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos Lilienfeld auch Ermittlungserfolge im Kampf gegen die Suchtmittelkriminalität verzeichnen. Dabei konnten die Ermittler im Februar 2020 in der Wohnung eines 30-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld eine Cannabis-Indoor Plantage mit 31 Cannabispflanzen, getrocknetem Cannabiskraut, Utensilien zur Erzeugung von Crystal Meth sowie eine CO2-Pistole sicherstellen. Der 30-Jährige ist zum Besitz und dem Verkauf von Suchtmittel geständig und wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Als weiteren Beschuldigten konnten die Ermittler einen 32-jährigen österreichischen Staatsbürger zur Erzeugung sowie zur Einfuhr von Suchtmittel aus Tschechien ausforschen. Der 32-Jährige soll im Zeitraum von Ende 2018 bis April 2020 in verschiedenen Wohnungen in Wien und Niederösterreich mit einem mobilen Labor insgesamt etwa 1000 Gramm Crystal Meth erzeugt und Suchtmittel an zumindest 15 Suchtmittelkonsumenten verkauft haben.

Durch die intensive Zusammenarbeit mit tschechischen Behörden konnte die Ermittler dem 32-Jährigen und einem 44-jährigen tschechischen Staatsbürger die Einfuhr von insgesamt 170 Gramm Crystal Meth und 600 Gramm Cannabiskraut in das Bundesgebiet zum Weiterverkauf zuordnen. Bedienstete des Bundeskriminalamtes konnten am 7. Mai 2020 das mobile Labor zur Erzeugung von Crystal Meth in einem Schuppen im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf sicherstellen. Der 32-Jährige konnte am 6. Mai 2020 über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in Wien festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft.