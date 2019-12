Dem österreichweiten Trend zum Verzicht von großen Silvesterfeuerwerken im Sinne des Klimaschutzes folgt heuer auch die Marktgemeinde St. Aegyd.

„Natur- und Umweltschutz bedeutet auch Verzicht. Die Feinstaubbelastung in dieser Nacht ist enorm hoch, die Belastung für die Tierwelt und der anfallende Müll sind beträchtlich. Die Kommunen werden laufend aufgefordert, Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu setzen. Wir tun es und laden heuer Einheimische und Gäste ein, den Jahreswechsel ohne Feuerwerk, jedoch mit einer Partynacht am Silvesterpfad im Marktbereich zu feiern“, strebt Bürgermeister Karl Oysmüller einen Silvester-Neustart an. Das Programm startet am Dienstag, 31. Dezember, im Hinblick auf das Jahr 2020 um 20.20 Uhr und findet ganz traditionell um Mitternacht mit dem Donauwalzer am Marktplatz seinen Höhepunkt. Entlang des Silvesterpfades gibt es jeweils um 20.20 Uhr, 21.20 Uhr und 22.20 Uhr 20 Gläser Sekt gratis. Bürgermeister Karl Oysmüller hofft, dass dieser „Verzicht“ seitens der Bevölkerung gut angenommen wird.