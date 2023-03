Martin Müller: „Reise war ein Triumphzug“

Martin Müller ist retour - wohlbehalten von seinem rund 530 Kilometer langen Fußmarsch von Lilienfeld quer durch Österreich nach St. Anton am Arlberg - auf den Spuren des Lilienfelder Skipioniers Mathias Zdarsky (Die NÖN berichtete).

„Die Reise war ein Triumphzug. Körperlich ist es mir, abgesehen von ein paar Blasen an den Füßen, sehr gut gegangen. Äußerst gefährlich waren die Strecken zwischen Wagrain und St. Johann im Pongau sowie von Hochkrimml bis Zell am Ziller, wo ich mangels Ausweichrouten auf der Bundesstraße gehen musste“, schildert er. Die schwierigste Etappe war vom Gerlospass abwärts nach Zell am Ziller. Das waren 30 Kilometer abwärts mit einer Höhendifferenz von 1.100 Metern. „An diesem Tag war ich abends echt geschafft, vor allem auch, weil die Verkehrssituation so prekär war“, sagt der 67-Jährige.

„Ansonsten war meine ganze Reise eine traurige Dokumentation des Klimawandels. Martin Müller, Abenteurer aus Lilienfeld

inen herzlichen Empfang gab es für Martin Müller (3. v. l.), im Bild neben anderen mit Wilma Himmelfreundpointner (4. v. l.), Schriftführerin des Skiclubs Arlberg, die Martin Mülller auch hierher eingeladen hat. Foto: privat

Auf der Planai wurde er von Managern eingeladen und nach Schladming konnte er eine gewisse Strecke auf Langlaufloipen fahren. „Ansonsten war meine ganze Reise eine traurige Dokumentation des Klimawandels. Grüne Wiesen und Berge, sowohl im Salzachtal als auch im Inntal. Selbst in St. Anton auf über 1.300 Metern Seehöhe lag fast kein Schnee“, bedauert er.

Der Empfang in St. Anton war dann fast „unglaublich“, wie er es bezeichnet, denn: „Die wichtigsten Leute des Tourismusverbandes waren angetreten, um mich wie beim Abschied in Lilienfeld unter einem Tunnel aus alten Holzskiern beim Klang des Schneewalzers zu empfangen. Man sponserte mir zwei Nächte samt Halbpension im Luxushotel von Karl Schranz und ich hatte die Ehre, mich ausführlich mit dieser Legende des alpinen Skisports zu unterhalten“, ist er stolz.

Martin Müller (r.) traf Ski-Legende Karl Schranz. Foto: privat

Müller überreichte an Peter Mall, Leiter des Skimuseums, Geschenke des Lilienfelder Heimatmuseums. „Man hat mir versprochen, dass Zdarsky in Hinkunft seinen Platz in der Ruhmeshalle der St. Antoner Skigeschichte bekommen wird“, freut sich der Abenteurer.

Martin Müller (r.) überreichte kleine Geschenke an den Obmann des Skiclubs St. Anton und Leiter des Skimuseums, Peter Mall. Foto: privat

Der ganze Gewaltmarsch hatte für Müller ein wichtiges Ziel: Geld für ein krankes Mädchen und ihre Mutter zu sammeln. „Unterwegs hat man mir rund 500 Euro an Spenden übergeben, die ich inzwischen auf das Konto von ,Licht ins Dunkel‘ überwiesen habe. Ich hoffe natürlich, dass inzwischen viele Spenden aufgrund der Veröffentlichung der Kontonummer in Zeitungen und Radio zusammen gekommen sind“, betont er. Um noch mehr Geld für „Licht ins Dunkel“ zu lukrieren und über sein Zdarsky-Abenteuer zu berichten, geht er jetzt auf Dokumentationstour unter dem Motto: „Von Lilienfeld bis Arlberg - Martin Müllers Reise in die Vergangenheit.“ Termine siehe Infobox.

