Bürgermeister Gastegger nach Rücktritt: „Vereine liegen mir am Herzen“

Berufliche Laufbahn: Johann Gastegger, 61 Jahre, aus Wiesenfeld. Nach der Volks- und Hauptschule in Traisen, davon die letzten zwei Jahre in St. Veit, besuchte er das BORG in Wiener Neustadt, wo er auch maturierte. Dann absolvierte er drei Jahre die pädagogische Lehranstalt in Baden. 1983 trat er in den Schuldienst ein, nur die ersten drei Monate war er an der Hauptschule Traisen. Seither – bis heute – unterrichtet er an der Neuen Mittelschule St. Veit, wo er aktuell Klassenvorstand ist.

Politische Karriere: 1988 wurde er unter Bürgermeister Richard Friewald SPÖ-Gemeinderat. Ab 1990 war er geschäftsführender Gemeinderat. 2008 folgte er als Bürgermeister auf Richard Höhnl.