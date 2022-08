Fund für die Nachwelt: Wiesenfelder Kindergarten bekam Zeitkapsel

Werbung

Etwas ganz Besonderes hat sich die Gemeinde St. Veit, allen voran Vizebürgermeister Christian Fischer, für den Kindergartenbau in Wiesenfeld einfallen lassen: eine Zeitkapsellegung.

Vergangene Woche trafen sich Vizebürgermeister Christian Fischer und einige Gemeinderäte auf der Baustelle des Kindergartens und begrüßten zahlreiche Ehrengäste, darunter Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller und Landesrätin Christian Teschl-Hofmeister.

„Wir möchten für jedes Kind in St. Veit einen Kindergartenplatz anbieten können.“ Christian Fischer Vizebürgermeister

Gemeinsam wurden aktuelle Zeitdokumentationen, wie zum Beispiel eine Zeitung, in die Zeitkapsel verpackt und anschließend in einer der Wände des Kindergartens eingemauert. So möchte man das aktuelle Zeitgeschehen dokumentieren und an spätere Generationen übermitteln.

Die Wohnungsgenossenschaft St. Pölten fungiert als Bauträger des neuen Kindergartens, weshalb auch Obmann Willi Gelb zu den Ehrengästen bei der Zeitkapsellegung zählte.

Bei seiner Willkommensrede lobte Willi Gelb Vizebürgermeister Christian Fischer für sein Bemühen um den neuen Kindergarten und beschreibt Fischer als „die treibende Kraft“ hinter dem Neubauprojekt. „Angefangen haben wir mit dem Bau des Seniorenheims in St. Veit, weiter ging es mit Wohnhausanlagen“, erzählte der Obmann der Wohnungsgenossenschaft über die Beziehung zu der Gemeinde.

Gelb meinte auch, dass die Zeitkapsellegung etwas ganz Besonderes für ihn und die Genossenschaft sei, da es die erste in den 101 Jahren des Bestehens der Wohnungsgenossenschaft sei.

Auch der Vizebürgermeister betonte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit mit der Genossenschaft und erwähnte, dass bis dato über 300 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft St. Pölten in der Gemeinde ihren Platz haben.

Weiters führte der Vizeortschef aus, dass ausreichend Kindergartenplätze essenziell für eine Gemeinde sind, in der viele Jungfamilien leben. „Wir möchten für jedes Kind in St. Veit einen Kindergartenplatz anbieten können“, begründete Christian Fischer den zusätzlichen Kindergartenbau.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine zusätzliche provisorische Kindergartengruppe im Bewegungsraum des bestehenden Kindergartens geführt. Grund dafür sind die zahlreichen Kinder, die einen Betreuungsplatz in St. Veit, der einwohnerstärksten Gemeinde im Bezirk, benötigen.

Der neue, zusätzliche Kindergarten in Wiesenfeld bietet dann Platz für zwei Gruppen. Sobald der Kindergarten eröffnet wird, voraussichtlich im Herbst 2023, wird mit einer Gruppe, genehmigt für 25 Kinder, gestartet. Die zweite kommt erst in Verwendung, wenn Bedarf besteht.

Der Vizebürgermeister bedankte sich in seiner Rede bei der Firma Lux für die einwandfreien Bauarbeiten und auch beim Land Niederösterreich für die Fördermittel. „Ohne die Zuschüsse durch das Land wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen“, resümiert Fischer.

