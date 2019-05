„Das Fotografieren hat mich immer schon interessiert. Und kreativ war ich auch schon immer“, schildert Stefanie Hochgerner. Beim Landesnachwuchswettbewerb der Berufsfotografen feierte die 19-jährige St. Veiterin nun den bisherigen Höhepunkt in ihrer noch jungen Karriere. Eine unabhängige Jury kürte sie zur Siegerin.

Das Thema des diesjährigen Bewerbes lautete „Ballfrisur 2025“. Hochgerner scheute dabei keine Mühen, ihre Fotografie optimal in Szene zu setzen. Für die Frisur wurde Verena Zauzal engagiert, für das Make-up zeichnete Ariana Salihu verantwortlich. Das erfolgreiche Shooting mit Model Elisa Briem erfolgte dann im Februar dieses Jahres.

Nach ihrem Landessieg hat die junge St. Veiterin nun sogar die Chance, sich unter die Besten in ganz Österreich einzureihen. Ihr Bild wird weitergereicht zur bundesweiten Beurteilung, die drei Sieger sollen im Juni 2019 in Verbindung mit der La Gacilly-Ausstellung in Baden bekannt gegeben werden.

Stolz auf den Erfolg von Stefanie Hochgerner ist auch Lehrherr Hans Schindlecker vom gleichnamigen Fotostudio in Wilhelmsburg, wo die junge St. Veiterin ihre Ausbildung erfährt und im zweiten Lehrjahr steht.