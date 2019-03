Am Mittwochnachmittag wurde Christian Fischer (SPÖ) nun offiziell von Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller angelobt. „Ich will zum Wohle der St. Veiter über die Parteigrenzen hinweg arbeiten und den Bürgermeister bei seiner Arbeit unterstützen“, kündigt der 41-jährige Neo-Vizebürgermeister an. Mit von der Partie war im Rahmen der Angelobung Fischers auch St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger (SPÖ).