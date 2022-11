Neues Gedenkkreuz im Stiftsrevier Wiesenbach geweiht

Auf Initiative von Johann Schweiger wurde nach 85 Jahren wieder ein Kreuz zum Gedenken der vielen verstorbenen Forstarbeiter, aber auch zum Schutz der noch aktiven neben dem Holzknechtmuseum im Stiftsrevier Wiesenbach aufgestellt.

„Das Kreuz wurde aus einer von mir aufgefundenen, gut erhaltenen alten Schiene einer im Revier betriebenen Waldbahn errichtet“, erzählt dieser. Und: „Viele tausende Meter Holz sind über diese Schiene den Moritzgraben, so heißt die Schlucht am Fuße der Sternleiten, hinausgerollt.“ Von dort aus wurde das Holz in eine Riese umgeschlichtet und am Auswurf von Pferdefuhrwerken weggebracht.

Ursprünglich war hier im so genannten „Hohnifeicht“ ein Lärchenholzkreuz unter großer Beteiligung der Wiesenbacher Bewohner bei einer Feldmesse am 19. März 1937, dem Fest des Heiligen Josef und Schutzpatron der Forstarbeiter, angebracht worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dieses jedoch verschwunden.

Das neue Schmuckstück gestaltete Karl Mayerhofer. Pater Hermann Joseph und Frater Johannes vom Stift Lilienfeld nahmen die Einweihung vor. Eine Abordnung des Türnitzer Bäuerinnen-Chores umrahmte musikalisch die Feier, zu der sich Vorstandsmitglieder des Lilienfelder Josefsvereins sowie Forstdirektor Klaus Kratzer und Christoph Rogge einstellten. „Ohne seine Liebe zur Heimat und zur Geschichte würde es weder das Holzknechtmuseum noch dieses Gedenkkreuz geben“, lobte Kratzer Schweiger.

