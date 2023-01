Vater und Sohn als Linedance-Weltmeister

Paul und Gregor Birbaumer aus Wiesenfeld dürfen sich nach spitzenmäßigen Turnierergebnissen „Line-Dance-Weltmeister“ nennen. Gregor und sein Sohn Paul nahmen bereits an zahlreichen Tanzturnieren in Norwegen, Tschechien und der Schweiz teil.

Groß war der Ansporn daher, bei der Heimweltmeisterschaft in Telfs und St. Pölten, gute Ergebnisse zu erzielen. Und das gelang den beiden auch: Paul Birbaumer, Sportler des Jahres 2017 im Bezirk Lilienfeld, konnte in seinen Klassen „Advanced“ und „Showcase“ insgesamt vier Weltmeistertitel erringen. Diese Titel führen auch dazu, dass er im neuen Jahr in die höchste Tanzklasse, die es im Bereich des Country- und Westerntanzes gibt, in die „Stardivision“, aufsteigt.

„Das Faszinierende am Line Dance ist, dass es tanzende Menschen weltweit verbindet.“ gregor Bierbaumer Obmann des Vereins „Happy Feet“

Eine große Herausforderung, zumal er in dieser Klasse erstmals auch gegen Profis antreten muss. Sein Vater Gregor war ebenfalls sehr erfolgreich. Er konnte in seiner Altersklasse in der Klasse „Novice“ einen Weltmeister- und einen Vizeweltmeistertitel abstauben. „Wir sind sehr glücklich über unsere Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land“, jubeln die Tänzer.

Paul Birbaumer wurde mit zwölf Jahren bei einer Hobby-Tanzveranstaltung von einer Tanztrainerin entdeckt, die ihm vorschlug, an Tanzturnieren teilzunehmen. Seither machte er – zuerst bei den nationalen Turnieren und später dann auch verstärkt im internationalen Bereich – seinen Weg bis an die Spitze dieses Sports.

Bei den Tanzturnieren werden verschiedene Kriterien bewertet: Neben Technik und Stil werden Auftreten, Präsentation und Choreografie bewertet. „Das Herausforderndste ist, sich die richtige Tanztechnik für den jeweiligen Tanzstil anzueignen, da die Tanzarten sehr vielfältig sind“, erklären die Weltmeister.

Gregor Birbaumer ist Obmann des Tanzsportclubs „Happy Feet“. Aktuell zählt dieser 18 Mitglieder. „Durch die vielen Bekanntschaften, die sich so ergaben, wurde auch ich motiviert, das Turniertanzen auszuprobieren. Daher bin ich seit 2019 in meiner Altersklasse bei den Turnieren dabei“, erzählt er. Am „Line Dance“ begeistert ihn die Verbundenheit, weil in einer Gruppe agiert wird, obwohl jeder für sich alleine tanzt. Auch die Liebe zur verwendeten Musik nennt Birbaumer als Motivator. „Das Können ergibt sich ausschließlich durch Training und dem Willen, zu lernen“, betont Birbaumer.

Vorwiegend wird sich zu amerikanischer Country-Musik bewegt, wobei es auch Choreografien zu allen Musikrichtungen gibt. Eine der Schwierigkeiten sieht er darin, sich die richtigen Schrittkombinationen zu merken. Mit dem richtigen Training funktioniert dies aber immer besser, bestätigt er.

„Das Faszinierende am Line Dance ist, dass er Menschen weltweit verbindet“, weiß er. Die nächsten großen Termine sind die Landesmeisterschaften in Altlengbach von 29. bis 30. April im Hotel Steigenberger und die „Austrian Championships“ in der Jahnturnhalle in St. Pölten von 29. September bis 1. Oktober.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.