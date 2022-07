Wohnhausbrand in Kropsdorf: 110 Liter Diesel ausgetreten

Werbung

Starker Rauch strömte am Donnerstagnachmittag aus einem Wohnhaus in Kropsdorf und war weit über das Lagerhausgelände bis zur B 18 zu sehen. In einer Garage war ein Brand ausgebrochen.

Die Bewohner konnten sich noch selbst rechtzeitig ins Freie bringen. Rasch waren die Feuerwehren Rainfeld, St. Veit, Wiesenfeld und Hainfeld vor Ort und setzten zum Löschangriff an.

Das Feuer breitete sich rasch ins Obergeschoß bis zum Dachstuhl aus. Beim Einsatz wurden laut Bezirkskommando mehrere Kanister beschädigt, rund 110 Liter Diesel flossen über einen Regenwasserablauf in den Wobach und die Gölsen. Der Treibstoff wurde gebunden und sachgemäß entsorgt. Durch das effiziente Eingreifen der Feuerwehrmannschaften waren die Flammen bald unter Kontrolle. Im Dachstuhl suchten die Floriani nach Glutnestern. Ein Brandermittler der Polizei soll nun die genaue Ursache des Brandes klären.

Nach vier Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Im Bereich des Kellers, des Dachstuhls und des Dachbodens entstand der Aussendung zufolge "enormer Sachschaden", durch Rauch wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Erste Erhebungen ergaben den Verdacht auf einen technischen Defekt, möglicherweise durch einen überhitzten Akku. Die Polizei empfiehlt bei der Verwendung von Akkus und Ladegeräten, diese nicht auf brennbaren Materialien zu lagern.

