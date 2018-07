,,Es war ein Riesenauftritt, der problemlos geklappt hat. Das macht mich unheimlich stolz“, so beschreibt Stefan Hösl den gemeinsamen Auftritt mit seiner Tochter Anna. Die 8-jährige St. Veiterin gab Anfang Juli ihr großes Gesangsdebüt im Europapark, als sie sich bei der Live-Show „Immer wieder sonntags“ in die Herzen der rund zweieinhalb Millionen Zuseher sang.

Gestartet hat Annas abenteuerliche Reise in die Welt der Musik beim letzten Weihnachtsfest, hier entdeckte sie die Freude am Singen. Seitdem ist die Leidenschaft der jungen Sängerin endgültig entfacht, berichtet Stefan Hösl: „Sie bemüht sich sehr und wir unterstützen sie natürlich mit Maß und Ziel.“ So auch beim großen Live-Auftritt, hier stand neben ihrer gesamten Familie auch ein St. Veiter Fanklub bereit, der das Gelände zum Toben brachte. Dadurch stand einer einwandfreien Performance des musikalischen Vater-Tochter-Gespanns nichts mehr im Wege.

Ob es in naher Zukunft weitere Gesangsauftritte dieser Art geben wird, ist derzeit noch ungewiss. „Wenn wieder einmal was passt, werden wir es vielleicht machen. Jetzt stehen für Anna die Schule und auch vor allem das Kindsein klar im Vordergrund“, verrät die Familie stolz.