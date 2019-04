„Wir nehmen uns ein Beispiel an der großartigen Arbeit vieler Gartenbesitzer in St. Veit und starten nun gemeinsam das erste Projekt — ,Natur im öffentlichen Raum‘“, kündigt geschäftsführende Gemeinderätin Christine Lechner, die Natur-im-Garten-Verantwortliche der Gemeinde St. Veit, an.

Als erste „Wiesenfläche“ wurde ein Bereich vor der Mittelschule gemeinsam mit Schulwart Wolfgang Bugl und der Leiterin der Mittelschule, Martina Klarer, gewählt. Noch sei es eine verdichtete Grünfläche, doch bald werde eine „Wieseninsel“ entstehen, weiß Christine Lechner.

„Gemeinsam mit unserer Natur-im-Garten-Betreuerin, Susanna Fraiss, erarbeiten wir gerade das Konzept. Es wird einige Jahre dauern, bis die Vielfalt ihren Raum in der Natur zurückerobern wird, aber ich denke, es ist wirklich an der Zeit, der Artenvielfalt wieder Raum zu geben“, betont Lechner. Ihr sei ganz wichtig, dass die Schüler als „Wiesenbotschafter“ fungieren und die Entwicklung der Artenvielfalt miterleben können, ergänzt Lechner.

Auch Auszeichnung mit dem „Goldenen Igel“

Am vergangenen Freitag, 5. April, wurde der Marktgemeinde St. Veit außerdem die Auszeichnung „Goldener Igel“ verliehen — für die ersten Schritte in die Richtung einer „Artenvielfaltgemeinde“.